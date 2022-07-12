روني يعود إلى دي سي يونايتد مدرباً

تعاقد المهاجم الدولي السابق الانجليزي وين روني رسمياً مع دي سي يونايتد الأميركي للاشراف على تدريبه بعد أن دافع عن ألوانه كلاعب بين عامي 2018 و2019، حسب ما اعلن النادي يوم الثلاثاء.

وقال رئيس النادي جيسون ليفين "وين هو اسطورة كروية واحد اكثر المدربين الشغوفين وديناميكية في رياضتنا، اثبت في مستهل مسيرته كمدرب بأنه يستطيع ادارة فريق يعيش في ازمة".

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من ناحيته، قال رئيس قسم العمليات لكرة القدم في النادي ديف كاسبر "روني هو فائز ومنافس. طريقته في العمل وما يفرضه على نفسه ومن لاعبيه لا مثيل لهما".

وسيحل مهاجم مانشستر يونايتد السابق بدلاً من الأرجنتيني هرنان لوسادا، المقال من مهامه بعد 6 مباريات فقط على انطلاق الموسم عقب تردي نتائج الفريق. كما فشل دي سي يونايتد في العودة إلى سكة الانتصارات بعد رحيل لوسادا، حيث يحتل حالياً المركز قبل الأخير في المنطقة الشرقية برصيد 17 نقطة من 17 مباراة. وتعرض نادي العاصمة بقيادة مدربه الموقت تشاد أشتون، لهزيمة ساحقة على يد فيلادلفيا يونيون صفر-7 يوم الجمعة.

وخاض روني مغامرته الأولى على دكة المدربين بعد مسيرة طويلة في الملاعب مع نادي ديربي كاونتي الذي غادره في نهاية يونيو، علماً أن قائد منتخب إنجلترا السابق انضم إلى ديربي كاونتي كلاعب في عام 2020 بعد مغادرته دي سي يونايتد حيث سجل في صفوف الاخير 23 هدفاً في 48 مباراة في موسمي 2018 و2019.

ودافع روني عن ألوان فريق "الشياطين الحمر" خلال 13 عاماً، سجل خلالها 183 هدفاً وفاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي وبلقب في دوري أبطال أوروبا عام 2008، الثالث في تاريخ النادي.