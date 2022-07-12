ليفاندوفسكي يعود إلى بايرن ميونخ استعدادا للموسم الجديد

حضر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، في الموعد المحدد لخضوعه لفحوص اللياقة يوم الثلاثاء، استعدادا للموسم الجديد، وذلك رغم محاولاته وضغطه على النادي من أجل السماح له بالرحيل إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وظهر المهاجم البولندي ليفاندوفسكي في مقطع فيديو نشرته شبكة "سكاي" التلفزيونية، لدى وصوله إلى مستشفى في ميونخ من أجل الخضوع للفحوص.

مادة اعلانية

وكانت وسائل إعلام قد تحدثت مؤخرا عن احتمالات تغيب ليفاندوفسكي عن التدريبات من أجل الضغط على إدارة النادي، لكن مسؤولي النادي لم يعلنوا عن وجود مثل هذه المخاوف على الإطلاق.

ويتوقع عودة القائد وحارس المرمى مانويل نوير وكذلك ليروي ساني ضمن لاعبي بايرن ميونخ يوم الثلاثاء أيضا، لتكتمل بذلك صفوف الفريق بعد الإجازة الصيفية.

وأكد مسؤولو بايرن ميونخ أن ليفاندوفسكي سيظل بالفريق حتى نهاية عقده في 2023 رغم أن تقارير في إسبانيا تشير إلى أن برشلونة سيرفع قيمة عرضه لضم ليفاندوفسكي إلى 50 مليون يورو.

وسيقدم بايرن ميونخ فريقه أمام الجماهير في استاد "أليانز أرينا" يوم السبت المقبل، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة، حيث يقوم الفريق بجولة تستمر لمدة أسبوع واحد.

ويستهل بايرن ميونخ مشواره في الموسم الجديد بمواجهة لايبزج في مباراة كأس السوبر يوم 30 يوليو الجاري.