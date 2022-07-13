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برشلونة يتفق مع ليدز على انتقال رافينيا

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رافينيا ليدز لابورت مانشستر سيتي
اللاعب البرازيلي في مباراة سابقة أمام مانشستر سيتي

برشلونة يتفق مع ليدز على انتقال رافينيا

برشلونة - رويترز

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أعلن برشلونة توصله لاتفاق مبدئي بضم الجناح البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي يوم الأربعاء، مشيراً
إلى أن إتمام الصفقة يتوقف على اجتياز رافينيا الفحص الطبي.

ولم يسافر رافينيا (25 عاما)، الذي أحرز 11 هدفا في الموسم الماضي ليساعد ليدز في البقاء بالدوري الممتاز، مع الفريق الإنجليزي إلى أستراليا للاستعداد للموسم الجديد.

ولم يكشف الناديان عن المقابل المالي لكن وسائل إعلام إسبانية أشارت إلى أن برشلونة سيدفع 58 مليون يورو وقد يزيد المبلغ إلى 68 مليون يورو بإضافة المكافآت.

وحاول تشيلسي وأرسنال التعاقد مع لاعب منتخب البرازيل في الأيام الأخيرة، لكنه اختار في النهاية الانتقال لبرشلونة الذي أنهى دوري الدرجة الأولى الإسباني في المركز الثاني بالموسم الماضي.

وأصبح رافينيا ثالث صفقة لبرشلونة هذا الصيف بعد ضم المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن ولاعب وسط ساحل العاج فرانك كيسي مجانا.

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