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برشلونة يعير ترينكاو إلى سبورتينغ لشبونة

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ترينكاو برشلونة
الشاب البرتغالي لم يستطع تثبيت أقدامه في "كامب نو"

برشلونة يعير ترينكاو إلى سبورتينغ لشبونة

برشلونة - رويترز

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توصل برشلونة إلى اتفاق يوم الأربعاء بانتقال المهاجم فرانسيسكو ترينكاو إلى سبورتنغ لشبونة ليعود لبلده البرتغال على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2022-2023.

وأوضح سبورتنغ أنه سيدفع ثلاثة ملايين يورو مقابل الإعارة مع وجود بند يسمح بالتعاقد بشكل نهائي مع ترينكاو بسبعة ملايين يورو مع الحصول على 50 في المئة من الحقوق الاقتصادية للاعب.

وانضم ترينكاو إلى برشلونة في 2020 من براغا لكنه لم يظهر بأداء مقنع في كامب نو، وقضى الموسم الماضي معارا إلى وولفرهامبتون واندرارز لكنه خاض 28 مباراة فقط منها 16 كأساسي ولم يفعل النادي الإنجليزي بند الشراء.

ومنح برشلونة الضوء الأخضر للصفقة بعد تعاقده مع رافينيا جناح البرازيل وليدز يونايتد واقترابه من تجديد عقد عثمان ديمبلي.

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