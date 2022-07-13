تهديدات بالقتل لرئيس ليتشي.. والنادي يقدم الدعم

دعم ليتشي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لرئيسه سافريو ستيتشي دامياني يوم الثلاثاء بعد تلقيه تهديدات.

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وأشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أن دامياني، وهو محام وأستاذ جامعة، وجد رأس خنزير أمام منزله وآخر خارج مكتبه، وتحقق الشرطة في الأمر.

وقال النادي في بيان "كلنا ليتشي، المساهمون والمديرون والشركاء والمدربون واللاعبون ينددون بهذه التهديدات ونعبر عن دعمنا وتضامنا مع الرئيس سافريو سيتشي دامياني".

ويستهل ليتشي مشواره في دوري الأضواء بعد غياب موسمين في الدرجة الثانية بمواجهة إنتر ميلان في 13 أغسطس.