توتنهام يهزم نجوم الدوري الكوري بسداسية

قاد الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين توتنهام الإنجليزي إلى الفوز على فريق من نجوم دوري بلاده 6-3 بتسجيله هدفين تحت أنظار الجماهير الكورية، في مباراة ودية استضافتها العاصمة سيؤول ضمن استعدادات الأول لانطلاق الدوري المحلي لموسم 2022-2023.

وبرز الثنائي الهدّاف كالعادة حيث سجّل سون الفائز بالحذاء الذهبي الموسم الماضي في "بريميرليغ" وهاري كين هدفين لكل منهما، رغم مشاركتهما فقط في الشوط الثاني، حيث أشرك المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي جميع لاعبيه في مباراتهم التحضيرية الأولى للموسم الجديد.

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وسجّل أهداف توتنهام كل من إريك داير (30)، الكوري الجنوبي جيم-هيوك كيم (47 خطأ في مرماه)، كين (54 و75) وسون (68 ركلة جزاء و85)، فيما سجّل للفريق الكوري شو غو-سانغ (45+2)، الجنوب إفريقي لارس فيلدفيك (52) والياباني جون أمانو (71).

وحلّ توتنهام في المركز الرابع الموسم الماضي لينجح في خطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد صراع قويّ مع جاره اللندني أرسنال الذي حلّ خامسًا بفارق نقطتين.

وصرّح كونتي بعد المباراة "على الرغم من حقيقة أن العديد من اللاعبين بدأوا تحضيراتهم قبل ثلاثة أيام فقط، بينما حصل آخرون على عشرة أيام فقط، لذلك كانت مباراة جيدة".

وأضاف "الشيء الأكثر أهمية هو جعل كل اللاعبين يتمتعون باللياقة البدنية".

وحظي سون وكين بحفاوة كبيرة من قبل المشجعين الذين بلغ عددهم 64 ألفاً في ملعب سيول، حتى قبل دخولهما أرض الملعب. ونوّه سون بجماهير بلاده قائلاً إنهم "مشجعون مذهلون، وأداء مذهل".

وأضاف "إنها المباراة الأولى في الموسم الجديد، لذا أنا مسرور جداً بها وممتن لكل من حضر إلى الملعب في هذا الطقس الماطر. لقد استمتعت بها كثيراً".

وبدأ سبيرز المباراة بإشراك الوافد الجديد، الدولي البرازيلي ريتشارليسون، الذي انضم من إيفرتون مطلع يوليو الحالي بصفقة بلغت 60 مليون جنيه إسترليني.