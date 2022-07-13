غوريتسكا: دورتموند منافسنا على اللقب الموسم المقبل

يتوقع ليون غوريتسكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني وجود منافسة شرسة مع بوروسيا دورتموند في الموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليغا).
وقال غوريتسكا، 27 عاما، لصحيفة "سبورت بيلد": في رأيي، دورتموند يقوم بعمل جيد لسنوات. دائما يتطورون، يبيعون لاعبين عالميين ويكتشفون لاعبين جددا. بالتأكيد سيكون دورتموند منافسنا الرئيسي على اللقب مرة أخرى.
ومن المقرر أن يلتقي بايرن ميونخ مع بوروسيا دورتموند مطلع أكتوبر المقبل في الجولة التاسعة من البوندسليغا. وأوضح غوريتسكا أن بايرن ميونخ مازال يهدف للتتويج بلقب الدوري مرة أخرى.
وقال: في النهاية، فإن ما نريده هو : الإثارة والتشويق . ولكن مع نهاية صحيحة لنا. إذا واجهنا منافسين عنيدين، وكانت هناك مباريات كبيرة، فسنكون سعداء بهذه المنافسة.
وأضاف: أيضا أننا نريد أن نصبح أبطال الدوري للمرة الـ11 على التوالي، وأن نفوز بأكثر من لقب في النهاية. لدينا شيء علينا تعويضه في الكأس، وسننافس بكل قوتنا في دوري أبطال أوروبا.
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