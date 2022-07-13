في أولى صفقات الملكية الجديدة.. تشيلسي يتعاقد مع ستيرلنغ

أصبح اللاعب الدولي رحيم ستيرلنغ أول صفقة يبرمها نادي تشيلسي منذ أن استحوذ عليه كونسورتيوم يقوده الأميركي تود بويلي منهياً حقبة دامت سبع سنوات في مانشستر سيتي.

وقال نادي "البلوز" في بيان على موقعه على الإنترنت "انضم نجم إنجلترا رحيم ستيرلنغ إلى تشيلسي قادمًا من مانشستر سيتي بعقد مدته خمس سنوات".

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وكان غرّد ستيرليغ على موقع تويتر رسالة الوداع "سبعة مواسم، 11 لقباً كبيراً، حياة غنية بالذكريات. يا له من مسار!".

تابع اللاعب "وصلت إلى مانشستر بعمر العشرين. أرحل اليوم كرجل. شكرا لدعمكم الصادق. تشرّفت بارتداء قميص مانشستر سيتي".

بحسب سكاي، فإن اللاعب الذي خاض 77 مباراة دولية، سينتقل مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني فيما تحدثت بي بي سي عن صفقة بقيمة 50 مليون جنيه.

وأحرز ستيرلنغ، 27 عاماً، لقب الدوري الإنجليزي أربع مرات مع سيتي منذ انضمامه من ليفربول في 2015، ولعب دوراً أساسياً في التشكيلة في أول مواسمه على ملعب الاتحاد. سجل لاعب تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا 131 هدفاً في 337 مباراة مع سيتي.

وتراجع موقعه داخل تشكيلة الفريق الأزرق، مع قدوم جاك غريليش مقابل 100 مليون جنيه، في رقم قياسي ضمن البريميرليغ، وبروز فيل فودين خريج أكاديمية النادي.

وكان سيتي عزّز خياراته الهجومية للموسم الجديد بالتعاقد مع النرويجي إرلينغ هالاند والأرجنتيني خوليان ألفاريس.