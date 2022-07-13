مجلس الشيوخ الفرنسي يبرئ جماهير ليفربول

أكد تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي يوم الأربعاء أن جماهير فريق ليفربول الإنجليزي تعرضوا للظلم باتهامهم بالتسبب في الفوضى التي أحاطت بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس في مايو الماضي، لـ"صرف الانتباه" عن فشل المنظمين.

واستمع مجلس الشيوخ لمشجعي ليفربول إلى جانب الشرطة الفرنسية والمسؤولين الحكوميين ومارتن كالين، مدير فعاليات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لكشف النقاب عن المتسبب في الأزمة التي أدت لتأخير انطلاق نهائي دوري الأبطال لمدة نصف ساعة عن موعدها الأصلي.

مادة اعلانية

وفي البداية أكد جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي، أن السبب في تأخير المباراة هو الازدحام الشديد في البوابات المخصصة لجماهير ليفربول، التي لم يكن يحمل بعضهم تذاكر للمباراة التي أقيمت بملعب "دو فرانس" بضاحية سان دوني، وهو ما دعا الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع أيضا على المشجعين، الذي كانوا ينتظرون دخولهم الملعب.

وجاء في التقرير المؤقت لتقصي الحقائق، الذي نُشر يوم الأربعاء: ليس من العدل أن تكون الرغبة في تحميل أنصار فريق ليفربول مسؤولية الاضطرابات التي حدثت، كما فعل وزير الداخلية لصرف الانتباه عن عجز السلطات عن توجيه الحشود الحاضرة بالشكل الملائم والحد من أفعال عدة مئات من مرتكبي أعمال العنف والمجرمين الذين نسقوا أفعالهم فيما بينهم.

ووجد التقرير أن الفوضى نجمت عن سلسلة من الأحداث والأعطال في عمل الأجهزة في الأيام والساعات التي سبقت انطلاق المباراة.

وأضاف التقرير: الأنظمة التي تم وضعها بها أوجه قصور فيما يتعلق بالاستخبارات (عدم وجود مثيري الشغب في الملاعب ولكن وجود أعداد كبير من الجانحين، وطرق النقل للمشجعين وعدم كفاية الاتصالات.

وأوضح التقرير: لم يتم العمل على سيناريوهات الأزمة بشكل كافٍ ولم يتم إظهار المرونة اللازمة في مواجهة العديد من الأحداث غير المتوقعة.

وأشار تقرير مجلس الشيوخ إلى أن السلطات الفرنسية ينبغي أن تتعلم الدروس من "الفشل الجماعي الخطير" الذي حدث وتطبيقه خلال استضافة بطولة كأس العالم للرغبي العام المقبل ودورة الألعاب الأولمبية عام 2024.

ووصف التقرير إدارة "يويفا" لنظام التذاكر بأنها "غير مناسبة" وانتقد نقص التدريب للمشرفين الذين قالوا إنهم سرعان ما تعرضوا لأعداد كبيرة من المشجعين.

وكشف مجلس الشيوخ أن يويفا فشل في وضع نظام مسبقًا للكشف عن حجم عمليات تزوير التذاكر، حيث ذكر التقرير أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حدد 2471 بطاقة مزورة، من بينها 1644 تذكرة في القطاع الجنوبي من الاستاد المخصص لمشجعي ليفربول.

وأوصى مجلس الشيوخ بتطبيق نظام إصدار تذاكر لا يمكن التلاعب به لمثل هذه الفعاليات الكبرى، وتحسين التنسيق بين المشرفين والشرطة.