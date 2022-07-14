أرسنال يستهدف التعاقد مع مدافع سيتي

دخل أرسنال في مفاوضات مع منافسه المحلي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم من أجل الحصول على خدمات الظهير الدولي الأوكراني أولكسندر زنتشينكو وفق ما أفاد يوم الخميس موقع "ذي أثلتيك" الرياضي.

وبعد حصوله من فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا على خدمات المهاجم البرازيلي غابريال جيسوس، يسعى أرسنال الى تعويض فشله في ضم المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز الذي يقترب من توقيع انتقاله من أياكس الهولندي الى مانشستر يونايتد من خلال ضم زنتشينكو.

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وأفاد موقع "ذي أثلتيك" أن أرسنال وسيتي يتفاوضان على اتمام صفقة انتقال ابن الـ25 عاماً إلى "المدفعجية" على الرغم من أنه ما زال مرتبطاً بأبطال الدوري الممتاز في الموسمين الماضيين حتى 2024.

ويعتبر مدرب أرسنال الإسباني الآخر ميكيل أرتيتا من المعجبين جداً بزنتشينكو، لاسيما أنه عمل معه حين كان الأوّل مساعداً لمواطنه غوارديولا في سيتي.

ووصل زنتشينكو الى "ستاد الاتحاد" عام 2016 قادماً من أف سي أوفا الروسي، وساهم في قيادة الفريق الى إحراز لقب الدوري الممتاز أربع مرات في المواسم الخمسة الأخيرة، إضافة الى الفوز بالكأس الإنجليزية مرة واحدة وكأس الرابطة أربع مرات ووصوله مع الـ"سيتيزينز" الى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2021 وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وإلى جانب ضمه غابريال جيسوس عزز أرسنال صفوفه أيضاً بلاعب الوسط الهجومي البرتغالي فابيو فييرا من بنفيكا والجناح البرازيلي ماركينيوس من ساو باولو وحارس المرمى الأميركي مات تيرنر من نيو إينغلند، فيما عاد إليه قلب الدفاع الفرنسي وليام ساليبا والظهير الإسباني هكتور بيليرين بعد انتهاء فترة اعارتهما لمارسيليا وريال بيتيس توالياً.

وأنهى أرسنال الموسم الماضي في المركز الخامس بفارق نقطتين فقط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا، وسيشارك بالتالي في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.