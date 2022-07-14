العين يتوصل لاتفاق مع الأرجنتيني بالاسيوس

أعلن العين بطل دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن توصله لاتفاق بالتعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني الصاعد ماتياس بالاسيوس من بازل السويسري.
وذكر العين عبر تويتر أنه اتفق بشكل مبدئي مع بازل، ومن المتوقع وصول بالاسيوس (20 عاما) إلى الإمارات في الساعات المقبلة للخضوع لفحص طبي وإكمال إجراءات الصفقة.
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وبدأ بالاسيوس، لاعب منتخب الأرجنتين للشباب، مسيرته في سان لورينزو وانتقل إلى بازل في 2019.
ويواصل العين تدعيم صفوفه بعد أن ضم جناح منتخب أوكرانيا أندريه يارمولنكو من وست هام يونايتد الإنجليزي أمس الأربعاء.
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