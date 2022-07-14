توخيل: ستيرلنغ رائع.. و"مؤثر" في الكرة الإنجليزية

أشاد الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بلاعب فريقه الجديد رحيم ستيرلنغ قائلا إنه سيكون بمثابة إضافة هائلة للتشكيلة وسيكون له تأثير كبير على الفريق بصفة عامة.

وانضم ستيرلنغ إلى تشيلسي بناء على عقد لمدة خمسة أعوام قادماً من بطل إنجلترا مانشستر سيتي يوم الأربعاء في صفقة قدرت قيمتها بنحو 50 مليون جنيه إسترليني.

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وستيرلنغ (27 عاما) هو أول صفقة تعاقد يبرمها تشيلسي هذا الصيف بعد بيعه لتحالف بقيادة تود بويلي وكليرليك كابيتال في نهاية مايو الماضي.

وقال توخيل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "سيكون بمثابة إضافة هائلة بالنسبة لنا.. ونأمل أن يكون لوجوده تأثير عام على الفريق. بالنسبة لي هو لاعب رائع وكان صاحب تأثير هائل في الكرة الإنجليزية خلال الأعوام الأخيرة وهو في سن مثالية تؤهله لتولي المسؤولية إلى جانب اللاعبين الشبان في فريقنا، وأن يكون مثالا يحتذى بالنسبة لهم".

وبدأ ستيرلنغ مسيرته الكروية مع ليفربول ثم انتقل إلى مانشستر سيتي في يوليو تموز 2015 وأحرز للفريق أكثر من 100 هدف.

كما ساعد الفريق على الفوز بلقب الدوري وكأس الرابطة المحلية أربع مرات وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة.

واحتل تشيلسي المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وسيبدأ مسيرته في الموسم الجديد في ضيافة إيفرتون في السادس من أغسطس المقبل.