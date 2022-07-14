راشفورد: أتطلع لبداية مختلفة مع تن هاغ

أوضح ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد إنه يتطلع لبداية جديدة مختلفة تحت قيادة المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ بعد مسيرة غير موفقة في الموسم الماضي.

وغاب راشفورد عن بداية الموسم الماضي بسبب إصابة في الكتف وتراجع مستوى أدائه وأحرز أربعة أهداف فقط في 25 مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي الممتاز بينما احتل مانشستر يونايتد المركز السادس بين فرق البطولة العشرين في نهاية الموسم تحت قيادة المدرب المؤقت رالف رانغنيك. كما فقد راشفورد (24 عاما) مكانه في المنتخب الإنجليزي أيضا.

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ولم يشارك اللاعب مع فريق المدرب غاريث ساوثغيت منذ المباراة النهائية لبطولة أوروبا العام الماضي والتي انتهت بفوز المنتخب الإيطالي باللقب.

وقبل مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد أمام ملبورن فيكتوري الأسترالي قال راشفورد للصحفيين يوم الخميس "بالنسبة لي هذه بداية جديدة وهو ما كنت أتطلع إليه. ليس من الطبيعي الحصول على عطلة طويلة، هذه هي المرة الأولى الي أكون فيها مع الفريق من البداية (خلال الاستعداد للموسم) وأشعر أنني أفضل من المعتاد عندما كنت انضم للمنتخب وأعود بعد بداية الاستعداد للموسم. هذه فرصة لتحقيق انطلاقة جديدة. وأنا جاهز للانطلاق من جديد".

ولعب راشفورد 45 دقيقة في المباراة الودية التي فاز فيها يونايتد على ليفربول 4-صفر في بانكوك في وقت سابق من الأسبوع الحالي وهي أول مباراة يخوضها يونايتد تحت قيادة المدرب الجديد تن هاغ. وسيلتقي يونايتد مع ملبورن فيكتوري يوم الجمعة في ملعب ملبورن للكريكيت.

وعن تأثير المدرب الجديد قال راشفورد "أول أسبوعين ونصف من التدريبات كانت جيدة وتحسن مستوانا كثيرا والفريق اصبح أكثر لياقة من الموسم الماضي. هناك مجال كبير جدا للتحسن.. وأنا أتطلع لخوض المزيد من المباريات والاستعداد للموسم".