كوليبالي يقترب من الانتقال إلى تشيلسي

وصل المدافع السنغالي، كاليدو كوليبالي، إلى لندن تمهيدا لانتقاله إلى نادي تشيلسي بحسب ما ذكرت الصحف الإنجليزية يوم الخميس.

وكشفت الصحف بأن كوليبالي (31 عاما) الذي يلعب في صفوف نابولي منذ عام 2014، سيوقع عقدا لمدة أربع سنوات مشيرة إلى أن قيمة الصفقة ستكون حوالي 40 مليون يورو.

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وأضافت بأن كوليبالي سيخضع للفحص الطبي، تمهيدا لتوقيع العقد ثم الانضمام مباشرة إلى فريقه الذي يعسكر حاليا في لوس أنجلوس لخوض سلسلة من المباريات التجريبية استعدادا للموسم المقبل.

وكشفت الصحف أيضا أن تشيلسي بات قريبا من الحصول على خدمات المدافع الهولندي نايثان أكي من مانشستر سيتي في الأيام المقبلة.

ويحاول مدرب تشيلسي الألماني توماس توخيل من خلال التعاقد مع كوليبالي سد الثغرة التي تركها رحيل الألماني أنتونيو روديغر إلى ريال مدريد الإسباني والدنماركي أندرياس كريستنسن إلى برشلونة الإسباني أيضا.

وكان تشيلسي عزز صفوفه بجناح مانشستر سيتي رحيم سترلينغ يوم الأربعاء ولحق بالفريق إلى لوس أنجلوس.