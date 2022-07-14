نادي اللاعب المتهم بالاغتصاب في الدوري الإنجليزي: لن نوقفه

أوضح النادي الإنجليزي الذي يلعب له اللاعب المتهم بقضية اغتصاب عن عدم نيته إيقاف الأخير من المشاركة في مواجهات الفريق المقبلة مضيفا بأن إيقافه لن يشمل كرة القدم.
وكشفت عدة مصادر إنجليزية مطلع الشهر الحالي عن فتح تحقيق مع أحد لاعبي أندية شمال لندن بتهمة هجومه على امرأة إذ داهمته الشرطة واقتادته للاستجواب في الثالثة فجراً قبل أن تعود السلطات وتستجوبه في قضيتين سابقتين في عام 2021 ويخرج بكفالة وتحديد موعد لاحق. ويعرف عن اللاعب الذي لم يكشف عن هويته حتى الآن أنه في أواخر العشرينات من عمره ويلعب لمنتخب بلاده الذي تأهل إلى كأس العالم القادمة في نوفمبر.
وأبان النادي بحسب بيانه الذي يلعب له اللاعب المجهول والذي أرسل إلى صحيفة "ذا أثليتك": نحن نعلم بالمزاعم الحالية والتي تعد ضمن تحقيق فعال، وأكدنا أن اللاعب نفى الاتهامات وهو الآن تحت الكفالة في انتظار نتائج ما تقوله الشرطة.
وأضاف: حتى الآن لا توجد أي تهم ويستطيع اللاعب الالتزام بمهامه باحترافية ومنها إصدار تصريح سفر له ونحن نأخذ مسؤوليتنا على محمل الجد والتزمنا بقوانين وآلية الحماية الخاصة. وسنبقى مطلعين على هذا الأمر وجعله من أولوياتنا إلى أن تتم مراجعته في حال تغيرت النتائج.
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