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باريس سان جيرمان يفوز في أول لقاء تحت قيادة غالتييه

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ميسي في المباراة

باريس سان جيرمان يفوز في أول لقاء تحت قيادة غالتييه

باريس - فرانس برس

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حقق باريس سان جيرمان بطل فرنسا فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد كريستوف غالتييه على حساب كويفيلي-روين من الدرجة الثانية 2-صفر في أولى المباريات التحضيرية لفريق العاصمة الفرنسية استعداداً للموسم الجديد.

وحلّ غالتييه مع نهاية الموسم الماضي خلفاً للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المُقال، في سعيه لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وسجّل هدفي سان جيرمان كل من الإسباني سيرخيو راموس (34، ركلة جزاء) واللاعب الشاب جيدي غاساما (54)، علما انّ المباراة أقيمت خلف أبواب موصدة ومن دون حضور المشجعين في مركز تدريبات "بي اس جي".

وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في اللقاء لـ45 دقيقة، بينما غاب البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي الذي عاد الاثنين إلى تمارين الفريق.

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