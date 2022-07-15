دوهرتي عن تمارين كونتي: الأصعب في حياتي

تحدث مات دوهرتي مدافع توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن مدى صعوبة وقوة تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي ووصفها بأنها بمثابة تعذيب ذهني، قائلا إن الاستعدادات الحالية للفريق هي الأصعب بالنسبة له طوال مسيرته.

وفي تسجيلات مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهر اللاعبان سون هيونغ-مين وهاري كين يسقطان أرضا بعد أداء تدريبات في استاد كأس العالم في سول الاثنين الماضي قبل فوز النادي اللندني 6-3 في مباراة ودية أمام فريق يضم 11 لاعبا من الدوري الكوري ضمن جولة الفريق الإعدادية للموسم في كوريا الجنوبية حاليا.

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وقال دوهرتي لوسائل إعلام بريطانية "هذا لا يشبه أي شيء فعلته من قبل. هذا صعب. هذا أصعب استعداد للموسم عرفته طوال مسيرتي. لا أعتقد أن أحدا سيتفوق على فريقنا على مستوى اللياقة. نشعر بارتياح هائل بعد انتهاء كل تدريب بعد التعذيب الذهني الذي نتعرض له خلال التمرين. لكن في النهاية نشعر بزهو. فأنت تقول لنفسك.. استمر ولا تتوقف رغم كل الصعوبات. وهذا يرجع إلى العزم والتصميم الذي يغرسه المدرب في نفوسنا والذي يدفعنا للاستمرار وعدم التوقف".

وسيلتقي توتنهام مع إشبيلية الإسباني في مباراة ودية في ملعب كأس العالم في سوون الكورية الجنوبية يوم السبت.