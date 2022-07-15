رافينيا: آمل السير على نهج أساطير برشلونة البرازيليين

أكد مهاجم برشلونة الجديد رافينيا يوم الجمعة، إنه حقق حلم الطفولة باللعب في النادي الإسباني ويأمل في السير على نهج مواطنيه البرازيليين مثل روماريو ورونالدو ورونالدينيو ونيمار.

وأبلغ رافينيا مؤتمرا صحافيا عقب التعاقد معه حتى يونيو 2027 مع وضع شرط جزائي بمليار يورو "كل اللاعبين الذين كانوا قدوة لي صنعوا تاريخا هنا وهذا شرف هائل لي ولا يمكنني شكر برشلونة بما يكفي لمنحي فرصة ارتداء هذا القميص".

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وأضاف "أتمنى أن أحقق نصف ما حققه أساطير البرازيل هنا، إنه حلم تحول إلى حقيقة بالنسبة لي ولعائلتي وسأبذل أقصى جهد لمساعدة النادي في التتويج بألقاب".

ووافق ليدز يونايتد على بيع رافينيا (25 عاما) إلى برشلونة مقابل 58 مليون يورو ويمكن أن تزيد قيمة الصفقة إلى 68 مليون يورو بحساب المكافآت الإضافية كما ذكرت تقارير صحافية.

وقال رئيس النادي جوان لابورتا بجوار رافينيا "الكرة الجميلة تعود إلى برشلونة وهذا يعني الكثير لنادينا".

وواصل "هذا مشوق جدا بالنسبة لنا لأننا جميعا عشنا فترات ذهبية في برشلونة ودائما كان هناك أيقونة من البرازيل. رافينيا يذكرنا بتقاليدنا وهو هنا الآن ليحمل الراية. أراد (المدرب) تشابي ضم رافينيا وفعلنا ذلك وأظهر رافينيا دائما رغبته في التعاقد معنا وهذا مهم جدا".