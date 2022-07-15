سيتي يمدد عقد محرز حتى 2025

أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة عن تمديد عقد الجناح الجزائري رياض محرز لموسمين ليبقى ضمن تشكيلة المدرب بيب غوارديولا حتى يونيو 2025.

وكشف سيتي عبر موقعه على الإنترنت إن محرز (31 عاما) وقع على عقد جديد لمدة عامين ليستمر في النادي الذي انتقل إليه في 2018 من ليستر سيتي.

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وخلال أربعة مواسم ساعد محرز سيتي في التتويج بلقب الدوري ثلاث مرات بجانب ثلاثة ألقاب بكأس الرابطة ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي وخوض نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي. وشارك في 189 مباراة مع سيتي وأحرز 63 هدفا وقدم 45 تمريرة حاسمة.

وزاد محرز "أنا سعيد بالتوقيع على عقد جديد. استمتعت بكل دقيقة خلال فترتي هنا في هذا النادي الرائع".

وأضاف قائد الجزائر "المساعدة في تحقيق النجاح بالمواسم الأربعة الماضية أمر لا ينسى ونحن متعطشون لمزيد من النجاحات. أود أن أشكر بيب وطاقم النادي لمساعدتي في التطور باللعب وتشجيعي على مواصلة التحسن".