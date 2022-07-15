صلاح وهندرسون يقودان ليفربول لفوز ودي على كرستال بالاس

اختتم ليفربول جولته التحضيرية للموسم الجديد في جنوب شرق آسيا، بالفوز على كرستال بالاس بهدفين نظيفين سجلهما جوردان هندرسون والمصري محمد صلاح، خلال مباراة ودية أقيمت في سنغافورة يوم الجمعة.

وافتتح قائد "الريدز" هندرسون التسجيل لفريقه في الدقيقة 12، قبل أن يضاعف صلاح النتيجة في مستهل الشوط الثاني، ليثير حماسة الجماهير التي كانت حاضرة في الملعب الوطني.

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وأجرى الفريقان تبديلات عدة خلال المباراة، حيث سعى مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب ونظيره الفرنسي في كرستال بالاس باتريك فييرا إلى منح اللاعبين تدريباً جيداً قبل بداية الموسم الجديد الشهر المقبل.

وعوّض رجال كلوب خسارة قاسية بداية الأسبوع الحالي برياعية نظيفة أمام غريمه اللدود مانشستر يونايتد في مباراة ودية في بانكوك.

وأدت تلك الخسارة إلى تعرّض المدرب الألماني لانتقادات خصوصاً حيال تعاقده مع النجم الأوروغوياني داروين نونيز بصفقة ضخمة من بنفيكا البرتغالي، بعدما قدم الأخير أداء باهتاً خلال المباراة.

من جهته، كان بالاس من دون العديد من النجوم، من ضمنهم العاجي ويلفريد زاها، البلجيكي كريستيان بنتيكي، ومارك غويهي وإيبيريكي إيزي، وجميعهم لم يسافروا إلى آسيا.

وفيما يعود ليفربول إلى أوروبا لخوض المزيد من المباريات الودية في ألمانيا والنمسا، يسافر بالاس إلى أستراليا للقاء مانشستر يونايتد في ملبورن، وليدز يونايتد في بيرث الأسبوع المقبل.