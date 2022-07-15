لاعبو كولون يرتدون "ميكروفونات وكاميرات" في مباراة ميلان الودية

يعتزم فريق كولون الألماني لكرة القدم تجربة جديدة باستخدام كاميرات تثبت على أجساد لاعبي الفريق خلال المباراة الودية التي سيخوضها أمام ميلان الإيطالي يوم السبت.
كما سيتم توصيل ميكروفونات لمنح مشاهدي المباراة في منازلهم عبر التلفاز تجربة جديدة، حيث سيتمكنون أيضا من متابعة الاحصائيات بشكل مباشر فور صدورها.
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وقال كريستيان كيلير ،المدير الإداري للنادي لصحيفة "إكسبريس" :" الفكرة الأساسية للعبة هي إظهار كل ما يمكن إظهاره. كيف يمكن إثراء تجربة الملعب ويوم المباراة بعناصر إضافية؟".
ولكن شتيفين بومغارت مدرب كولون، حذر من كمية الابتكارات التي تحدث في الرياضة "لا أجد كل ما يحدث جيد، أنا تقليدي هنا".
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