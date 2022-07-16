بايرن يتفق مع برشلونة على انتقال ليفاندوفسكي

أكد بايرن ميونيخ الألماني، السبت، أنه توصّل إلى اتفاق مع برشلونة الإسباني يقضي بانتقال هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى النادي الكاتالوني، من دون الإشارة إلى أي تفاصيل.

ونقل النادي البافاري في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" عن رئيسه هيربرت هاينر قوله: لقد توصلنا إلى اتفاق شفهي مع برشلونة. من الجيد أن يكون هناك وضوح لجميع الأطراف، فيما أكد المدير التنفيذي لبطل ألمانيا أوليفر كان في مقابلة مع صحيفة "بيلد" أن "العقد المكتوب لم يتم الانتهاء منه بعد".