برشلونة يعلن توصله لاتفاق مبدئي مع بايرن لضم ليفاندوفسكي

أعلن نادي برشلونة الإسباني يوم السبت توصله لاتفاق مبدئي مع بايرن ميونخ الألماني لضم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وأوضح برشلونة أنه سيتم الإعلان عن الصفقة رسميا بعد اجتياز اللاعب للكشف الطبي وتوقيع العقود.
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وسيصبح ليفاندوفسكي رابع صفقة يبرمها برشلونة هذا الصيف بعد رافينيا وفرانك كيسي وأندريس كريستنسن.
وفي وقت سابق، قال هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ إن ناديه اتفق مع برشلونة على قيمة انتقال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم، إلى صفوف الفريق الكتالوني.
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