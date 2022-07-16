فريق روسي يسخر من وضع رونالدو

سخر سبارتاك موسكو الروسي من وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ما زال يبحث عن فريق للانتقال إلى صفوفه والمشاركة معه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبحسب التقارير، طلب المهاجم البالغ من العمر 37 عاما، مغادرة مانشستر يونايتد لفشل الفريق في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لاسيما أن اللاعب السابق لريال مدريد ويوفنتوس يرغب في المحافظة على سجله التهديفي في البطولة القارية، إذ يحتل صدارة قائمة الهدافين برصيد 141 هدفا، ويأتي خلفه أسطورة برشلونة السابق واللاعب الحالي لباريس سان جيرمان بـ 125 هدفا.

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وما زال الدولي البرتغالي يبحث عن ناد ينضم إليه في الانتقالات الصيفية الحالية، مما جعل اللاعب موضع سخرية من قبل نادي سبارتاك موسكو، الذي نشر صورة لرسالة افتراضية من رونالدو وذلك عبر حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يلقي خلالها البرتغالي التحية على الفريق الروسي، ورد الأخير بـ "لا"، في إشارة إلى عدم رغبتهم في التعاقد معه.