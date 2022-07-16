تشافي يطلب من 5 لاعبين مغادرة برشلونة

كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم السبت، أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، طلب من خمسة لاعبين الرحيل عن صفوف النادي الكاتالوني في الانتقالات الصيفية الجارية، وأنه لن يعتمد عليهم في الموسم المقبل.
ولم يغادر كل من برايثوايت وأومتيتي ومينغويزا، إضافة إلى ريكي بويغ ونيتو مع بعثة الفريق إلى أميركا لخوض الفترة الثانية من التحضيرات استعدادا للموسم الجديد.
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وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن تشافي أخطر اللاعبين بأنهم ليسوا في مشروعه الموسم المقبل، وطلب منهم العثور على عروض للانتقال في الصيف الحالي.
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