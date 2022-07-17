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الكشف عن موعد تمديد عقد إبراهيموفيتش

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إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش مهاجم ميلان

الكشف عن موعد تمديد عقد إبراهيموفيتش

ميلان - د ب أ

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يستعد نجم كرة القدم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (40 عاما) لتمديد عقده مع نادي ميلان الإيطالي لمدة عام واحد، حسب ما أفادت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية الرياضية يوم الأحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إبراهيموفيتش سيوقع على العقد الجديد يوم الاثنين، ولكن الإعلان الرسمي من النادي سيكون الثلاثاء.

وكانت رغبة إبراهيموفيتش قبل ذلك هي الفوز مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي، وهو ما تحقق في الموسم الماضي حيث استعاد الفريق لقب المسابقة المحلية بعد غياب عن منصة التتويج لعقد كامل.

وأجرى إبراهيموفيتش عملية في الركبة اليسرى خلال مايو الماضي، ولا يزال في مرحلة التعافي. ولكنه لا يزال يرغب في الاستمرار بالملاعب ويرفض فكرة الاعتزال.

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