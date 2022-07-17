رونالدو.. من أسطورة إلى لاعب غير مرغوب فيه

ما زال كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، يبحث عن ناد ينضم إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وطلب الهداف البرتغالي الرحيل عن النادي الإنجليزي، وذلك بعد فشل الفريق في الحصول على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، عقب حلوله بالمركز السادس بجدول الترتيب.

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وكشفت التقارير البريطانية، أن قائد منتخب البرتغال لا يرغب في المشاركة بالدوري الأوروبي، ويخشى على رقمه في دوري أبطال أوروبا من الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ يتصدر رونالدو قائمة هدافي البطولة القارية برصيد 141 هدفا، ويأتي خلفه أسطورة برشلونة واللاعب الحالي لباريس سان جيرمان بـ 125 هدفا.

بعد ريال مدريد

في صيف 2018، أراد الهداف التاريخي لريال مدريد صناعة تاريخ جديد في الدوري الإيطالي، بعد النجاحات التي حققها في إنجلترا مع مانشستر يونايتد وإسبانيا بقميص نادي العاصمة مدريد، وفضل خوض تجربة مع يوفنتوس الذي تعاقد معه مقابل 105 ملايين يورو من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا وإعادة اللقب القاري الغائب عن خزائن الفريق منذ 1996.

وتمكن رونالدو بالفعل من تحقيق أرقام مميزة مع "البيانكونيري" بتسجيله 101 هدف خلال 134 مباراة، وتوج مع الفريق بلقب الدوري مرتين، إضافة إلى السوبر الإيطالي في مناسبتين، وكأس إيطاليا مرة واحدة، لكنه لم يستطع بلوغ نصف نهائي دوري الأبطال في الموسم الأول مع يوفنتوس، وبعدها ودع مرتين من دور الـ 16، ليقرر بصورة مفاجئة الرحيل عن النادي الإيطالي والعودة إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد نهاية أغسطس 2021.

عودة بلا نجاحات

وعلقت جماهير مانشستر يونايتد آمالها بنجمها العائد بغية تحقيق طموحاتهم وإعادة البسمة إلى "مسرح الأحلام"، خاصة أن الهداف حقق مع الفريق 9 ألقاب سابقة، من ضمنهم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات متتالية، ودوري أبطال أوروبا.

وعلى عكس المتوقع، عاش رونالدو واحداً من أسوأ مواسمه في مسيرته الاحترافية، إذ فشل في قيادة الفريق إلى تحقيق أي لقب، وحل سادسا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ولم يتمكن النادي من الحصول على مقعد مؤهل إلى دوري الأبطال، إضافة إلى وداع البطولة القارية من دور الـ 16 للمرة الثالثة على التوالي في مسيرة اللاعب، وهي البطولة التي تمكن من الظفر بها 5 مرات سابقا، بواقع 4 نسخ بقميص ريال مدريد ومرة مع النادي الإنجليزي.

وبعد إحرازه لـ 24 هدفا خلال 38 مباراة، وتواجده ثالثا في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ "18 هدفا"، طلب اللاعب مغادرة صفوف الفريق بهدف المشاركة في دوري الأبطال.

عروض ورفض

كان من المتوقع أن تكون عملية انتقال لاعب بقيمة وتاريخ رونالدو سهلة نوعا ما، ولكن ما زال اللاعب يبحث عن فريق يرتدي قميصه الموسم المقبل، وغاب عن تحضيرات مانشستر يونايتد الذي ما زال مرتبطا معه حتى صيف 2023، وذلك لأسباب عائلية حسبما ذكر النادي.

وربطته التقارير الإعلامية بعدة أندية، بداية من تشيلسي الذي كشف فيما بعد الصحافي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو أن المدرب الألماني توماس توخيل طلب عدم ضم اللاعب.

وتطرقت وسائل إعلام كاتالونية إلى أن وكيله خورخي مينديز عرضه على الغريم التقليدي لريال مدريد فريق برشلونة، قبل أن يتم ربطه ببطل ألمانيا بايرن ميونخ، الذي شدد على أن المهاجم صاحب الـ "37 عاما" ليس ضمن خطط الفريق.

فيما قالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن مينديز عرضه أيضا على باريس سان جيرمان، إلا أن الأخير رفض أيضا فكرة إبرام عقد معه.

أزمة الراتب

توقع النقاد ألا تكون مهمة رونالدو في إيجاد ناد سهلة كما كان في السابق، لاسيما مع بلوغه "37 عاما" إضافة إلى الراتب الضخم الذي يطلبه اللاعب، والذي يتقاضى ما يصل إلى 27 مليون دولار في الموسم مع مانشستر يونايتد.





عدم وداعه

وعلى الرغم من النجاحات التي حققها رونالدو، إلا أنه لم يحظ بعد بوداع يليق بإنجازات مع الفرق التي ارتدى قمصانها، بداية من تجربته الأولى مع مانشستر يونايتد عندما انتقل إلى ريال مدريد يوليو 2009، وبعد مسيرة رائعة مع نادي العاصمة الإسبانية، لم يحصل على وداع من قبل النادي في يوليو 2018 عقب رحيله إلى يوفنتوس، وعقب 3 مواسم مع الفريق الإيطالي، أيضا خرج رونالدو دون أي وداع رسمي من قبل النادي، ويبدو أن الأمر سيتكرر مجددا إذا حصل الهداف على ناد يضمه إلى صفوفه في الصيف الحالي.