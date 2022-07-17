يونايتد يتوصل لاتفاق مع أياكس لضم ليساندرو مارتينيز

توصل مانشستر يونايتد الإنجليزي لاتفاق مع أياكس أمستردام الهولندي للحصول على خدمات المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، وفق ما أفاد يوم الأحد "الشياطين الحمر".

وقال يونايتد في بيان: يُسعد مانشستر يونايتد أن يعلن عن توصل النادي لاتفاق مع أياكس بشأن انتقال المدافع الدولي الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، كاشفاً أن الصفقة ستحسم رسمياً بعد تجاوز الفحص الطبي الروتيني ووضع اللمسات الأخيرة على شروط اللاعب إضافة إلى حصوله على تأشيرة العمل في المملكة المتحدة.

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وأفادت وسائل الإعلام البريطانية أن قيمة صفقة التعاقد مع الأرجنتيني البالغ "24 عاماً" ستكلف يونايتد 50 مليون يورو.

وبات مارتينيز الذي انتقل لأياكس في صيف 2019 قادماً من نادي ديفينسا إي جوستيسيا الأرجنتيني بعقد لأربعة أعوام مع خيار التمديد لعام إضافي، ثالث تعاقدات يونايتد هذا الصيف بعد الظهير الهولندي تيريل مالاسيا وصانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن.

وسيجتمع مارتينيز مجدداً بمدربه في أياكس الهولندي إريك تن هاغ الذي استلم مهام الاشراف على يونايتد اعتباراً من الموسم الحالي.

ويسعى يونايتد أيضاً الى ضم لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ المتمسك بالبقاء مع برشلونة الإسباني، رغم توصل الأخير لاتفاق بشأنه مع "الشياطين الحمر" وفق التقارير في إسبانيا وإنجلترا.