إنزو زيدان ينتقل إلى نادي درجة ثالثة في إسبانيا

أعلن نادي فوينلابرادا من الدرجة الثالثة الاسبانية، الاثنين، أن لاعب الوسط الفرنسي إنزو زيدان، نجل النجم زين الدين، سينضم إلى صفوفه في الموسم المقبل.

وأكد نادي العاصمة مدريد أن الفرنسي يصل بصفقة حرة لفترة عام واحد، بعد عام بألوان قميص روديز من الدرجة الثانية الفرنسية حيث خاض 15 مباراة في الـ "ليغ 2".

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ويعود إنزو البالغ "27 عاماً" إلى إسبانيا حيث أمضى معظم مسيرته.

بدأ لاعب الوسط مسيرته في كاستيا، الفريق الرديف لريال مدريد، قبل أن يوقع معه عقداً احترافياً في عام 2013. تنقل بين ديبورتيفو ألافيس (2017) ورايو ماخاداهوندا (2018-2019) وألميريا (2020)، كما خاض غمار الدوري السويسري مع نادي لوزان والبرتغالي مع ديسبورتيفو داس أفيس من الدرجة الثانية من دون أن يتمكن من فرض نفسه.