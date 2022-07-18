بايرن يغادر إلى أميركا.. ويوفنتوس يمنح الموافقة

يتوجه فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الاثنين إلى الولايات المتحدة لمواصلة استعداداته للموسم الجديد، وذلك في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إلى قبول آخر عروض النادي البافاري لضم المدافع ماتيس دي ليخت.

وذكرت تقارير إخبارية ألمانية مساء الأحد، أن يوفنتوس الإيطالي وافق على انتقال الهولندي الدولي دي ليخت إلى بايرن ميونخ مقابل 70 مليون يورو (70 مليون دولار) إضافة إلى عشرة ملايين يورو كمتغيرات.

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ويتواجد دي ليخت "22 عاما" ضمن صفوف يوفنتوس منذ عام 2019 ومن المفترض أن يستمر عقده مع النادي الإيطالي حتى عام 2024 .

وتردد أن دي ليخت سيوقع مع بايرن ميونخ عقدا لمدة خمسة أعوام تنتهي في 2027.

ولم تتضح الصورة بعد بشأن إمكانية انضمام دي ليخت إلى بايرن ميونخ في رحلته إلى الولايات المتحدة مساء يوم الاثنين.

وسيقضي بايرن ميونخ، الذي يدربه المدير الفني جوليان ناغلسمان، أسبوعا واحدا في الولايات المتحدة لإنجاز أنشطة تسويقية وتدريبات وكذلك خوض مباراتين وديتين استعدادا للموسم المقبل، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي ودي سي يونايتد الأميركي.

وسيكون ناغلسمان بحاجة إلى إعادة تشكيل خط هجوم الفريق البافاري بعد رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني، وانضمام النجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول الإنجليزي.

ويخوض بايرن ميونخ أول مباراة رسمية مقبلة في 30 يوليو حيث يلتقي لايبزيغ في مباراة كأس السوبر الألماني.

وبعدها بستة أيام، يستهل بايرن مشوار الدفاع عن لقب الدوري الألماني بمواجهة آينتراخت فرانكفورت حامل لقب الدوري الأوروبي.