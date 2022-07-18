تن هاغ: لم أتحدث مع رونالدو.. وعلى ماغواير الحذر

كشف إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، أنه لم يتحدث مع الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ أن طلب نجم الفريق مغادرة النادي، وأنه لا يعرف موعد عودة اللاعب إلى التدريبات قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء الموسم الجديد.

وغاب رونالدو (37 عاما) عن جولة مانشستر يونايتد في تايلاند وأستراليا بسبب ظروف عائلية، وأشارت التقارير إلى أنه طلب مغادرة الفريق في الصيف للمشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وأنه لا يرغب بالمشاركة في الدوري الأوروبي مع الفريق الإنجليزي.

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وقال تن هاغ في تصريحات نقلتها "ديلي ميل" البريطانية: نعلم جميعا أن رونالدو محترف وسيكون جاهزا، وبالنسبة لنا فنريد أن نلعب بطريقة معينة، يمكن للبرتغالي أن يشكل الإضافة باعتباره أفضل لاعب في فريقنا، واللاعبون هم من يحددون طريقة لعبك، خاصة الذين يسجلون الأهداف لأنهم في غاية الأهمية بالنسبة للفريق، يجب أن تبني فريقك حولهم.

وأضاف المدرب الهولندي: "يمكن لرونالدو أن يمدد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2024".

كما حذر تن هاغ هاري ماغواير من أن قرار إبقاءه قائدا للفريق لا يضمن مكانا له في التشكيلة الأساسية، موضحا: هاري مثير للإعجاب وأتوقع منه الكثير، أنا دائما أرى القائد مهم جدا وأنا سعيد معه، لكن هناك منافسة في قلب الدفاع وهذا ما يحتاجه ناد مثل مانشستر يونايتد.