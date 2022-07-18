صفعة أخرى.. أتلتيكو مدريد يرفض رونالدو

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صفعة جديدة، بعدما كشفت تقارير صحافية إسبانية أن نادي أتلتيكو مدريد رفض التعاقد معه.

وطلب المهاجم البالغ من العمر "37 عاما" الرحيل عن مانشستر يونايتد لرغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، والحفاظ على سجله التهديفي في البطولة القارية، إذ يتصدر قائمة الهدافين برصيد 141 هدفا، ويأتي خلفه أسطورة برشلونة واللاعب الحالي لباريس سان جيرمان بـ 125 هدفا.

مادة اعلانية

وكانت تقارير إعلامية، أشارت في وقت سابق إلى أن مينديز، وكيل رونالدو، عرض النجم البرتغالي على أتلتيكو مدريد للانضمام إلى صفوفه في الصيف الحالي، إلا أن صحيفة "ماركا" ذكرت أن النادي رفض فكرة التعاقد معه.

وأضافت: لن يتمكن أتلتيكو مدريد من ضم اللاعب لأن الصفقة غير ممكنة اقتصاديا، بسبب الراتب الضخم الذي يطلبه رونالدو، إضافة إلى المبلغ الذي يتوجب دفعه إلى مانشستر يونايتد الذي يملك عقد اللاعب لغاية صيف 2023، ولذلك تم رفض التعاقد مع رونالدو منذ الدقيقة الأولى.

وعرض رونالدو في الأيام الماضية على عدة أندية، إلا أنه تم رفضه من قبل تشيلسي وبايرن ميونخ، إضافة إلى باريس سان جيرمان، ومؤخرا أتلتيكو مدريد.