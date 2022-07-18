منتخب إسبانيا يطلب مواجهة الأردن استعداداً للمونديال

دخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مفاوضات مع نظيره الأردني لخوض مباراة ودية بين المنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وبحسب تقرير "ماركا" الإسبانية، فإن المفاوضات تجري بين الطرفين لخوض المباراة في قارة آسيا، لكن مقر المباراة ما زال مجهولا. وأضافت الصحيفة: تسمح لوائح كأس العالم باللعب في قطر منذ وصول البعثة حتى 5 أيام قبل المباراة الأولى بالمونديال، وفكرة الاتحاد الإسباني هي السفر مباشرة إلى الدوحة، وبالتالي يمكن لعب المواجهة بين 16 و18 نوفمبر، ولن يكون من الممكن خوض الودية في أحد ملاعب كأس العالم.

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ولفتت "ماركا" إلى وجود احتمال آخر، وهو عدم سفر منتخب إسبانيا مباشرة إلى قطر، مما يعني أنه من الممكن أن تواجه إسبانيا منتخب الأردن في عمان أو العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتتواجد إسبانيا في المجموعة الخامسة بكأس العالم إلى جانب كوستاريكا وألمانيا واليابان.