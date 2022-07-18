4 دول تطلب استضافة كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الاثنين عن تلقي طلبات إبداء رغبة في الاستضافة من أربعة اتحادات وطنية، وذلك من أجل تنظيم نهائيات كأس آسيا 2023.
وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن فتح الباب من أجل إبداء الرغبة في الاستضافة لجميع الاتحادات الوطنية، وذلك اعتبارا من 31 مايو 2022.
وقد قامت أربعة اتحادات وطنية أعضاء، هي اتحادات أستراليا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وقطر، بالرد وإبداء اهتمامها بالمنافسة على استضافة البطولة، وذلك قبل الموعد النهائي الذي جرى تمديده حتى 15 يوليو 2022.
وبحسب نظام عملية طلبات الاستضافة، فقد تم توزيع تعليمات طلبات الاستضافة على الاتحادات الوطنية يوم 17 يوليو 2022، وسيكون الموعد النهائي أمام الاتحادات الوطنية المتنافسة لتقديم وثائق الترشيح قبل 31 أغسطس 2022.
وبعدها يجرى تقييم شامل للملفات المتنافسة، وذلك من قبل الإدارة في الاتحاد الآسيوي، قبل أن يتم الاختيار والإعلان عن الدولة المضيفة للنهائيات من قبل المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي في 17 أكتوبر 2022.
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