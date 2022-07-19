الاتحاد الأسترالي: نثق في التقدم باستضافة كأس آسيا للرجال أو السيدات

كشف جيمس جونسون رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أن بلاده تثق في التقدم بملف واحد على الأقل لاستضافة كأس آسيا للرجال أو للسيدات، لكن آمالها في استضافة نسخة 2023 يرتبط بتغيير الموعد.

وإلى جانب أستراليا، عبرت قطر وكوريا الجنوبية وإندونيسيا عن اهتمامها باستضافة كأس آسيا للرجال، بعد اعتذار الصين عن عدم التنظيم، والمقرر إقامتها في يونيو ويوليو في 2023.

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وعبرت أستراليا أيضا عن رغبتها في استضافة كأس آسيا 2026 للسيدات، حيث ترغب في تنظيم المزيد من المسابقات الدولية.

ويجب على الدول الراغبة في تنظيم نسخة 2023 أن تتقدم بملف بحلول أغسطس وسيتم الإعلان عن الملف الفائز في أكتوبر وفقا لما أعلنه الاتحاد الآسيوي.

واستضافت أستراليا بنجاح كأس آسيا 2015 للرجال، لكنها ترغب في تأجيل نسخة 2023 إلى يناير وفبراير في 2024 في ظل ارتباط البلاد بالمشاركة في استضافة كأس العالم للسيدات في يوليو وأغسطس من العام المقبل.

وقال جونسون لرويترز "الأمر كله يتعلق بالتوقيت. في يوليو وأغسطس من العام المقبل، ستكون الأولوية لكأس العالم للسيدات في الأمور المتعلقة بجاهزية الملاعب والتركيز على تنظيم البطولة".

وأضاف "لن يكون ممكنا من الناحية اللوجستية لأستراليا استضافة كأس آسيا خلال تلك الفترة".

ولم يكشف الاتحاد الآسيوي عن نواياه بخصوص إمكانية تغيير الموعد، لكن جونسون قال إنه من غير المرجح أن تحاول أستراليا فقط تغيير البطولة في ظل ارتفاع الحرارة خلال الصيف في قطر في منتصف 2023.

وقال جونسون "إذا كنت ترغب في توفير أجواء وجذب اهتمام الكثير من المشجعين حول البطولة، وهو ما يحدث في مثل هذه البطولات، فإنه سيكون من الصعب إقامة البطولة في قطر خلال هذه الفترة".

وأضاف "لذا من المرجح أن يشغل ذلك ذهن صناع القرار. أتوقع أن المنافسة ستكون فقط مع قطر إذا كان التنافس على إقامة المسابقة في يناير-فبراير، لكن في ظل أني قلت ذلك، فإنه سيكون بوسع إندونيسيا وكوريا الجنوبية التنظيم خلال هذه الفترة بالنظر إلى الطقس لديهما".

وفي ظل أنه لم يكن بوسع أستراليا استضافة أي منافسات دولية لكرة القدم لحوالي عامين في 2020 و2021 بسبب قيود مكافحة كوفيد-19، فإن الاتحاد الأسترالي يتطلع إلى جذب المزيد من المسابقات الكروية بعد استضافة كأس العالم للسيدات.

وتبدو أستراليا مرشحة لاستضافة كأس آسيا 2026، حيث لم يظهر بعد أي مرشحين آخرين.

ويعتقد جونسون أنه إذا لم تنجح أستراليا في محاولتها لاستضافة كأس آسيا 2023، فإنها ستدفع بكل قوتها لتنظيم نسخة السيدات.

وقال رئيس الاتحاد الأسترالي "ستكون فرصتنا أكبر دون مشاكل التوقيت المرتبطة بنسخة الرجال. أنا متأكد أننا سنتقدم بملف واحد على الأقل من البطولتين".