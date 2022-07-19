بايرن ميونخ يتعاقد مع الهولندي دي ليخت حتى 2027

أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل ألمانيا لكرة القدم عن تعاقده رسميًا مع المدافع الهولندي ماتَيّس دي ليخت قادما من يوفنتوس الإيطالي في عقد يمتد لخمس سنوات، حسب ما أعلن النادي البافاري.

وقال رئيس بايرن هيربرت هاينر في بيان "ماتَيّس دي ليخت كان أحد أهدافنا الرئيسة. بمثل هذه التعاقدات، فإن الأهداف الكبيرة التي نضعها، يمكن تحقيقها، سيصبح دي ليخت أحد أعمدة بايرن".

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ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، إلا أنّ بعض الصحف الألمانية رجحت أن تكون حوالي 70 مليون يورو مع مكافآت تصل إلى 10 ملايين إضافية.

واستخدم بايرن عائدات انتقال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الى برشلونة والمقدرة بأكثر من 45 مليون يورو، للمساعدة في تمويل عملية التعاقد مع دي ليخت الذي انضم ليوفنتوس في صيف 2019 من أياكس بعقد لمدة خمسة أعوام مقابل 75 مليون يورو.

وشرح دي ليخت عن انضمامه الى العملاق الألماني "منذ البداية، شعرت بتقدير حقيقي من الإدارة الرياضية والمدرب ومجلس الإدارة، وهو الأمر الذي أقنعني. إضافة الى ذلك، فإن بايرن ميونيخ يُدار ببراعة مع أهداف كبيرة".

وتهدف هذه الصفقة الى تعزيز خط الدفاع بعد رحيل نيكلاس زوله في نهاية الموسم المنصرم الى الغريم المحلي بوروسيا دورتموند.

وفي تصريح لصحيفة "بيلد" خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، وصف المدير التنفيذي لبايرن حارسه السابق أوليفر كان دي ليخت بـ "اللاعب المثير جداً للاهتمام".

وفي 117 مباراة مع فريق "السيدة العجوز" أحرز دي ليخت ثمانية أهداف في جميع المسابقات، كما فاز بالدوري الايطالي ومسابقتي الكأس وكأس السوبر مرة واحدة.

وكان سبق ان ضمّ بايرن المهاجم الدولي السنغالي ساديو مانيه بعقد لمدة ثلاث سنوات قادمًا من ليفربول الانجليزي الشهر الماضي.