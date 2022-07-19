توتنهام يتعاقد مع سبنس ظهير ميدلزبره

أعلن توتنهام هوتسبير المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه تعاقد مع جيد سبنس الظهير الأيمن من ميدلزبره بعقد حتى 2027 يوم الثلاثاء.
ولم يكشف توتنهام عن التفاصيل المادية، بينما ذكرت تقارير بريطانية أنه دفع 12.5 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب البالغ عمره 21 عاما مع وجود حوافز بقيمة 7.5 مليون جنيه إسترليني.
وقضى سبنس فترة كبيرة من موسم 2021-2022 على سبيل الإعارة في نوتنغهام فورست في دوري الدرجة الثانية وشارك في 46 مباراة وسجل ثلاثة أهداف، وساهم في صعود فريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأصبح سبنس، الذي يلعب أيضا في مركز متقدم في الملعب، سادس لاعب ينضم لتوتنهام خلال فترة الانتقالات الجارية بعد إيفان بريشيتش وريتشارليسون وإيف بيسوما وكليمو لينغليه وفريزر فورستر.
ويبدأ توتنهام مشواره في الموسم الجديد على أرضه أمام ساوثامبتون في السادس من أغسطس.
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