برشلونة يكمل إجراءات ضم ليفاندوفسكي.. ويكشف تفاصيل العقد

أعلن نادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء تعاقده مع مهاجم بايرن ميونخ الألماني السابق روبرت ليفاندوفسكي حتى عام 2027 مقابل 45 مليون يورو.

وكتب النادي الكاتالوني في بيان "توصل برشلونة وبايرن ميونخ إلى اتفاق بشأن انتقال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بإجمالي 45 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو مكافآت"، دون مزيد من التفاصيل بخصوص المبلغ الإضافي في الصفقة.

مادة اعلانية

وأضاف "اللاعب البولندي سيوقع عقدًا لمدة أربعة مواسم والشرط الجزائي يصل إلى 500 مليون يورو".

وانضم ليفاندوفسكي (33 عامًا) إلى زملائه في الفريق الكاتالوني في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية، حيث من المقرر أن يلعب برشلونة سلسلة من المباريات الودية قبل بداية الموسم، اولها الثلاثاء ضد إنتر ميلان الإيطالي في ميامي، ثم غريمه التقليدي مواطنه ريال مدريد يوم الأحد في لاس فيغاس، ويوفنتوس الإيطالي في 27 من الحالي في دالاس، ونيويورك ريد بولز في 31 منه في نيويورك.

وهذه هي رابع الصفقات الصيفية لبرشلونة، بعد العاجي فرانك كيسي والدنماركي أندرياس كريستنسن في انتقال حر من ميلان الايطالي وتيشلسي الانجليزي تواليا، والبرازيلي رافينيا الذي ضمن من ليدز يونايتد الإنجليزي مقابل 70 مليون يورو.

وغادر ليفاندوفسكي بايرن ميونخ بعد ثماني سنوات في صفوفه توج معه خلالها بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية عام 2020 وثمانية ألقال في الدوري الألماني، وحصل على جائزة أفضل لاعب الخاصة بالاتحاد الدولي للعبة (فيفا) مرتين (2020 و2021) وسجل مع النادي البافاري 344 هدفاً مع 72 تمريرة حاسمة في 374 مباراة.