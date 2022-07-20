برونو فرنانديز: علينا احترام "المساحة الشخصية" لرونالدو

كشف لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديز أنه لا يعلم هل سيبقى مواطنه النجم كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد أم لا، مضيفا أنه يجب احترام رغبته للتعامل مع ظروفه العائلية.
وكان رونالدو أنهى الموسم الماضي هدافا لمانشستر يونايتد برصيد 24 هدفا في كل البطولات لكنه تخلف عن الحضور للبرنامج التحضيري للفريق الإنجليزي في تايلاند وأستراليا.
وفي حوار مع "ذي أثليتك" كشف برونو: يجب علينا احترام قرارات الجميع في مطلع الأمر، لا أعلم ماذا قال رونالدو للنادي أو للمدرب ولا أعلم ما الذي يحدث لكن يجب علينا منحه مساحته الخاصة.
وأضاف فرنانديز: ما يعلمه الجميع هو يأنه يعاني من مشاكل عائلية لذلك يجب علينا أن نحترم خصوصياته ومنحه المساحة للتعامل معها. كان هدافنا الموسم الماضي أضاف لنا العديد من الأهداف ولكن الأمر لا يعود لي بل للنادي الذي يجب عليه اتخاذ القرارات وأيضا رونالدو يتخذ قراره وكما قلت لا أعلم ما يدور في رأسه لكن إن أراد الرحيل فكما تقول الأخبار لكني لم أسأله عن ذلك.
وأكد لاعب وسط مانشستر يونايتد أنه سأل زميله في المنتخب البرتغالي عن شؤونه الشخصية: عندما لم يحضر رونالدو إلى التحضيرات سألته هل كل شيء على ما يرام بما يتعلق بعائلته وكشف لي حينها الأمر الذي يتعامل معه فقط.
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