رونالدو.. تجاوز يونايتد ذهنياً.. وفريقه الجديد "مفاجأة"

بات النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو يرى فريقه مانشستر يونايتد من الماضي بعدما قضى قرابة شهرين من انتهاء الموسم دون حضور له في مقر الفريق أو برفقة بعثة النادي التي بدأت استعدادتها الصيفية.

وبحسب إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية فإن كرستيانو رونالدو لن يلعب لمانشستر يونايتد مجدداً وقد هيأ نفسه ذهنيا بمغادرة الفريق الأحمر كما كشف الصحفي البريطاني بيرس مورغان أحد أصدقاء رونالدو الذي تحدث له ويعتقد أنه سينتقل إلى فريق "مفاجئ".

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وكان المهاجم البرتغالي أعلن رغبته بالخروج من مانشستر يونايتد بعد قضاء موسم واحد في الفريق الإنجليزي وقبل عام من نهاية عقده خاصة وأنه فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل وهي البطولة التي لم يغب عنها نجم المنتخب البرتغالي في مسيرته.

وانتشرت عدة أخبار منذ نهاية مايو الماضي تربط رونالدو بعدة أندية من أبرزها بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي وجميعها لمحت إلى رفض تأكيد الاهتمام بالتعاقد معه لتصبح خيارات الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات محدودة مع انتصاف فترة الانتقالات الصيفية.

وبدأت استعدادات فريقه مانشستر يونايتد الصيفية للموسم المقبل بمغادرته إلى تايلند وأستراليا ورفض رونالدو الانضمام إلى البعثة حتى الآن لأسباب عائلية بحسب قوله.

وتواصل بيرس مورغان مع النجم البرتغالي عدة مرات الأسبوع الماضي "أعتقد بشكل كبير أن وقت رونالدو انتهى في مانشستر يونايتد، تواصلت معه بشكل مكثف الأسبوع الماضي لقد اتضح لي أنه قد تجاوز مرحلة مانشستر يونايتد ذهنيا" في مقابلته مع إذاعة "توك سبورت".

وأضاف: إن كنت في مكانه مع اقتراب نهاية مسيرتك الاحترافية لكنك ما زلت تود الفوز بالبطولات الكبرى، يجب عليك حينها أن تفكر قليلا وتسأل نفسك هل سأحققها برفقة مانشستر يونايتد؟ هو يعتقد أن هيكلة النادي من الأعلى للأسفل ليست على ما يرام، والأمر لا يتعلق بالمدرب الهولندي تن هاغ فهو يحترمه كثيرا لكنه بسبب ما يحدث في الفريق الآن في الوضع الحالي.

وزاد مورغان: في النهاية الأمر يعود له وقول ما يشعر به لكن إن كنت تسألني فأنا أعتقد بأنه لن يبقى في مانشستر يونايتد.

وحاول مورغان إقناع رونالدو بالانتقال إلر فريقه المفضل أرسنال: أعتقد سينتهي به الأمر في ناد يعد مفاجأة للجميع، وعلى جميع مشجعي أرسنال العلم بأني أقوم ما بوسعي لإقناعه بالانتقال إلى الفريق اللندني ويجب عدم نسيان أنه كان قريبا من الانتقال عندما كان ابن 18 عاما تحت قيادة الفرنسي أرسين فينغر.

وكان تن هاغ المدرب الجديد لمانشستر يونايتد قد كشف في أكثر من مؤتمر صحفي بأن النجم البرتغالي غير قابل للبيع: لم أتحدث مع رونالدو بعد ولا أعلم موعد عودته إلى التدريبات ولكنه يتدرب ونحن جميعا نعلم أن رونالدو محترف جدا وسيكون لائقا لذلك هذا أقل شيء يقلقني.