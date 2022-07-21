أديمي: دورتموند يستطيع تعويض غياب هالر

أعرب كريم أديمي عن تفاؤله من إمكانية تغلب فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم على فترة الغياب غير المحددة لسيبستيان هالر الذي تم تشخيصه بإصابته بورم في الخصية.

وقال أديمي المنضم حديثا لدورتموند مثله مثل هالر يوم الخميس في معسكر الفريق بسويسرا استعدادا للموسم الجديد "سنحاول مواصلة لعب كرة القدم، ربما بخطة مختلفة، أو بشخص آخر في الهجوم. في النهاية لدينا الجودة للعب بمهاجم آخر".

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وكان من المفترض أن يحل هالر محل إرلينغ هالاند الذي انتقل لمانشستر سيتي عقب انضمامه للفريق قبل عدة أسابيع قادما من أياكس الهولندي.

ولكن الفحوض اثبتت يوم الاثنين معاناة هالر بورم بعد شعوره بالتعب خلال التدريبات وكان من المقرر خضوع اللاعب لفحوص إضافية ولكن دورتموند لم يدل بأي تصريحات أخرى.

وقال الجناح الألماني أديمي إنه لا يتوقع أن يتعثر الفريق مع بداية الموسم بسبب غياب هالر ويبدأ دورتموند موسمه يوم 29 من الشهر الجاري بمواجهة فريق 1860 ميونخ المنافس بالدرجة الثالثة، في كأس ألمانيا فيما يخوض الفريق أولى مبارياته بالدوري (بوندسليغا) بعدها بأسبوع أمام باير ليفركوزن.

وقال أديمي، 20 عاما، المنضم لدورتموند قادما من سالزبورغ " أتطلع لبداية الموسم مع مثل هذا الفريق العظيم. نريد أن نبدأ بطريقة مهيمنة وأن نظهر للفرق الأخرى كيف ندافع، دوري هو جعل المنافس غير مرتاح من خلال سرعتي".

ويريد أديمي أن يقدم عروضا جيدة مع دورتموند من أجل الانضمام للمنتخب الألماني. وكان أديمي شارك للمرة الأولى مع المنتخب الألماني العام الماضي ولكنه لعب لخمس دقائق فقط في آخر أربع مباريات في دوري أمم أوروبا .

وقال هانسي فليك مدرب المنتخب الألماني " يجب على كريم أن يظهر التطور، وأن يأخذ الخطوة التالية في دورتموند".