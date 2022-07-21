نوتنغهام فورست يتعاقد مع لينغارد في صفقة مجانية

أعلن نوتنغهام فورست الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس تعاقده مع جيسي لينغارد لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق في صفقة انتقال مجاني.

وأنهى لينغارد خريج أكاديمية يونايتد ارتباطه الذي استمر 22 عاما بالنادي بعد انتهاء عقده الشهر الماضي.

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وسجل الدولي الإنجليزي البالغ عمره 29 عاما، والذي خاض مباراته الأولى مع يونايتد في 2014، 35 هدفا في أكثر من 200 مباراة مع الفريق ولم يكشف فورست عن مدة التعاقد لكن شبكة سكاي ذكرت أنه وقع عقدا لعام واحد.

وربطت تقارير لينغارد باحتمال الانتقال إلى نيوكاسل يونايتد أو العودة إلى وست هام يونايتد الذي قضى معه فترة ناجحة على سبيل الإعارة في موسم 2020-2021 سجل خلالها تسعة أهداف في 16 مباراة وسيرتدي القميص رقم 10 في فورست.

وعزز فورست صفوفه بالعديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية حيث أكمل التعاقد مع المدافع هاري توفولو ولاعب الوسط لويس أوبراين من فريق هدرسفيلد تاون المنتمي لدوري الدرجة الثانية.

كما تعاقد مع نيكو وليامز وتايو أونيي ودين هندرسون وعمر ريتشاردز وجيليان بيانكون وموسى نياكاتي.