يوفنتوس يتعاقد مع البرازيلي بريمر خلفاً لدي ليخت

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء تعاقده رسميا مع المدافع البرازيلي جيلسون بريمر قادما من الجار اللدود تورينو.

وذكر يوفنتوس على موقعه الإلكتروني الرسمي أن بريمر سيظل مدافعا عن ألوان الفريق الملقب بـ"السيدة العجوز" حتى عام 2027.

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وكشف يوفنتوس أن بريمر، 25 عاما، الذي ولد في البرازيل لا تقتصر إمكانياته على امتلاكه قوة بدنية كبيرة فحسب، بل لديه أيضًا إحساسًا رائعًا بموقعه في الملعب وقدرة رائعة في التدخلات وبراعة في الكرات الهوائية.

وأضاف النادي الإيطالي أن بريمر يمتلك غريزة تهديفية رائعة، بعدما سجل 13 هدفًا في المواسم الثلاثة التي قضاها في إيطاليا منها 11 هدفًا في الدوري الإيطالي وهو رقم قياسي لقلب دفاع خلال تلك الفترة.

بدأ بريمر مسيرته في البرازيل حيث انضم لفرق الشباب في ديسبورتيفو برازيل قبل أن ينتقل إلى أكاديمية ساو باولو وظهر لأول مرة مع الفريق الأول لأتلتيكو مينيرو في 2017 وفي عام 2018 انضم إلى تورينو الإيطالي، حيث خاض معه 110 مباريات، شارك في 105 منها كأساسي.

وأثبت بريمر نفسه خلال هذه السنوات الثلاث كأحد أفضل المدافعين، وهو ما أكدته جائزة أفضل مدافع التي حصل عليها في موسم 2021-2022.

وكان في الموسم الماضي اللاعب الأكثر قطعًا للتمريرات (105) في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، والمدافع الأكثر استعادة للكرة (284 مرة) بالإضافة إلى ذلك، تفوق في 217 مواجهة و132 اشتراك في الكرات الهوائية في الدوري.