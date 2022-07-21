"طائرة عسكرية" تتسبب في تأخير رحلة بعثة مانشستر يونايتد

تسببت طائرة عسكرية في تأخر إقلاع طائرة بعثة مانشستر يونايتد من ملبورن إلى بيرث خلال استعداداته الصيفية في أستراليا، يوم الخميس، بعدما توقفت على المدرج المخصص للفريق الإنجليزي.

وبحسب "ذا ميل" فإن حالة طارئة جدا بداخل الطائرة العسكرية دعتها إلى الهبوط على مدرج طائرة مانشستر يونايتد وعرقلتها من إكمال مسيرها مدينة بيرث.

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وهبطت الطائرة العسكرية في مدرج ملبورن الخاص لمعالجة حالة طارئة جدا لأحد ركابها، وبسبب ذلك بقت طائرة مانشستر يونايتد دون حراك لدة 45 دقيقة ليستطيع بعدها القائد قيادتها نحو بيرث قبل مواجهة أستون فيلا الإنجليزي وديا يوم السبت.

يذكر أن شركة أطلس الأميركية باتت تزود مانشستر يونايتد بالطائرات خلفا لأيروفلوت الروسية التي أنهى معها الفريق الإنجليزي التعاقد في وقت سابق.

وبدأ مانشستر يونايتد برفقة مدربه الهولندي تن هاغ استعداداته الصيفية في تايلند وهزم ليفربول وديا 4 - 0 قبل السفر إلى ملبورن الأسترالية والفوز على ملبورن فكتوري وكرستال بالاس الإنجليزي.