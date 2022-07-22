ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي متفوقاً على صلاح وميندي

اختير مهاجم بايرن ميونخ الألماني الجديد السنغالي ساديو ماني أفضل لاعب إفريقي لعام 2022 في حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الرباط يوم الخميس.

وتفوق ماني على مواطنه حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي ادوار مندي والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

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وقال ماني بعد تسلمه جائزته من رئيس الاتحاد الافريقي للعبة الجنوب افريقي باتريس موتسيبي "انا سعيد جدا بهذه الجائزة وتنتابني مشاعر جياشة في الوقت الحالي، اريد توجيه الشكر الى رئيس الاتحاد السنغالي ومدربي في المنتخب أليو سيسيه وزملائي في المنتخب".

وهي المرة الثانية التي يحرز فيها ماني هذه الجائزة المرموقة بعد عام 2019 عندما كان لاعبا في صفوف ليفربول الانجليزي، علما بأن الجائزة الغيت في السنتين الاخيرتين بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

ولعب ماني دورا رئيسا في قيادة منتخب السنغال لهزيمة الفراعنة بقيادة صلاح في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 - 2022 ثمّ في مباراة اخرى فاصلة للتأهل الى كأس العالم 2022 في قطر.

وانتهت المواجهتان اللتان اقيمتا في الكاميرون والسنغال لمصلحة "أسود تيرانغا" بركلات الترجيح حيث سجل ماني ركلتيه في المرتين، علما انّ فوز السنغاليين آنذاك كان قد حُسم قبل ان يصل صلاح الى دوره في التسديد، لكنّ صلاح أضاع ركلته في المواجهة الثانية والمفصلية للتأهل الى كأس العالم.

كما ساهم ماني بشكل كبير في احراز فريقه السابق ليفربول لقبين الموسم الفائت بتتويجه بكأس انجلترا وكأس رابطة الاندية المحترفة، علما بان فريقه خسر نهائي دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد الاسباني صفر-1، كما حل وصيفا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات ماني أول نجم من بايرن ميونخ الألماني يتم اختياره كأفضل لاعب كرة قدم إفريقي وانتقل مانيه إلى بايرن الشهر الماضي في صفقة مدتها ثلاث سنوات قادما من ليفربول الذي انضم اليه عام 2016 من ساوثهامبتون.