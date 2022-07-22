نونيز يسجل رباعية في فوز ليفربول العريض على لايبزيغ

سجل المهاجم داروين نونيز أول أهدافه مع فريقه الجديد ليفربول عندما هز الشباك أربع مرات بالشوط الثاني خلال فوز ساحق 5-صفر على رازن بال شبورت لايبزيغ في استاد رد بول أرينا وديا يوم الخميس.

وبعدما منح المصري محمد صلاح الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز هدف التقدم بعد ثماني دقائق من البداية شارك نونيز كبديل بعد الاستراحة وسجل هدفه الأول مع ليفربول من ركلة جزاء.

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وانضم المهاجم القادم من أوروجواي إلى ليفربول الشهر الماضي مقابل 75 مليون يورو وهو مبلغ أقل بقليل مما دفعه النادي للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في 2018 والبالغ 89.76 مليون دولار في صفقة قياسية للنادي.

وضاعف نونيز رصيده من الأهداف بتسديدة بعيدة المدى قبل أن يحول تمريرة عرضية من هارفي إيليوت نحو المرمى بتسديدة من مدى قريب واختتم أهدافه من هجمة مرتدة رائعة.

وقال جويل ماتيب مدافع ليفربول للصحفيين عن زميله الجديد "أعتقد أن الجميع سعيد من أجله وكان يبحث عنه (في غرفة الملابس). يملك أسلوبا رائعا في إنهاء الهجمات وسرعة كبيرة وتمركز جيد داخل منطقة الجزاء. أعتقد أنه سيشكل خطورة كبيرة على المنافسين".

وسينتقل ليفربول إلى النمسا لخوض معسكر لمدة أسبوع في إطار الاستعداد للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ فريق المدرب الألماني يورغن كلوب مشواره في الدوري عندما يزور فولهام في السادس من أغسطس المقبل.