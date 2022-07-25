تشيلسي يقتنع بهزيمته أمام برشلونة.. وينسى كوندي

اقتنع تشيلسي الإنجليزي بعدم قدرته على التعاقد مع الفرنسي جول كوندي مدافع إشبيلية الإسباني بعدما توصل الأخير إلى اتفاق تام مع برشلونة للانتقال إلى صفوفه وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة "التايمز" يوم الاثنين.
وكان تشيلسي قريباً من ضم المدافع الفرنسي (23 عاماً) ليكون ثالث صفقاته الصيفية بعد رحيم ستيرلنغ وكاليدو كوليبالي إلا أن برشلونة قلب الطاولة في نهاية الأسبوع وتوصل إلى اتفاق مع اللاعب حول شروطه الشخصية في العقد الذي من المفترض أن يكون لمدة 4 مواسم.
وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص بأخبار الانتقالات مساء الاثنين أن كوندي أتم اتفاقه الشخصي مع برشلونة وأن الأخير يستعد لإرسال عرضه إلى نادي إشبيلية، بينما اقتنع تشيلسي بصعوبة موقفه وأصبح يبحث عن خيارات أخرى لتدعيم خط دفاعه الذي رحل منه أندريس كريستينسن إلى برشلونة ذاته وأنطونيو روديغر المنتقل إلى ريال مدريد.
وتنافس الناديان في وقت سابق من الشهر الجاري على البرازيلي رافينيا لاعب ليدز سابقاً قبل أن يقرر الانتقال إلى برشلونة.
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