ساسوولو يوافق على انتقال سكاماكا إلى وست هام

أعلن جيوفاني كارنيفالي الرئيس التنفيذي لنادي ساسوولو الإيطالي لكرة القدم الموافقة على انتقال المهاجم الإيطالي جيانلوكا سكاماكا إلى وست هام الإنجليزي.
وكان رحيل سكاماكا (23 عاماً) عن ساسوولو خلال سوق الانتقالات متوقعا بشكل كبير، وتردد أن باريس سان جيرمان الفرنسي كان من بين الأندية المهتمة بالتعاقد معه.
وقال كارنيفالي في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" : 36 مليون يورو إضافة إلى ستة ملايين يورو مكافآت و10 % على أي عملية إعادة بيع لسكاماكا. صفقة جيدة، أليس كذلك؟، ذلك لأن وست هام ناد يبيع أيضا.
وأضاف :سكاماكا هو حاضر ومستقبل الكرة الإيطالية، فهو مهاجم متكامل. تطور كثيرا في العام الماضي، ولا يزال لديه العديد من الإمكانات الكامنة.
وقدم سكاماكا عروضا رائعة في الموسم الماضي وسجل 16 هدفا خلال 36 مباراة في الدوري الإيطالي.
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