فوز عريض لباريس على غامبا أوساكا

حقق باريس سان جيرمان انتصارا كبيرا أمام غامبا أوساكا الياباني 6 - 2 في مباراة ودية جمعت الفريقين يوم الاثنين في اليابان في ختام الجولة الآسيوية للفريق الفرنسي.

وتقدم سان جيرمان بهدفين سجلهما بابلو سارابيا ونيمار في الدقيقتين 28 و32 من ضربة جزاء ثم رد غامبا أوساكا بهدف سجله كيسوكي كوروكاوا في الدقيقة 33 .

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وأضاف نونو مينديز وليونيل ميسي الهدفين الثالث والرابع لسان جيرمان في الدقيقتين 37 و39 لينتهي الشوط الأول بفوز الفريق الفرنسي 4 - 1 .

وفي الشوط الثاني، سجل نيمار الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 60 ثم أضاف هيروتو يامامي الهدف الثاني لجامبا أوساكا في الدقيقة 70 قبل أن يختتم كيليان مبابي التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.

ويستهل باريس سان جيرمان مشواره في الموسم بمواجهة نانت يوم الأحد المقبل في كأس السوبر الفرنسي، ثم يستهل مشواره في الدوري الفرنسي بمواجهة كليرمون فوت في السادس من أغسطس المقبل.