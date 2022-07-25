قائد يونايتد: نجم برشلونة يتعرض إلى معاملة غير أخلاقية

يعتقد غاري نيفيل قائد مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا سابقاً أن برشلونة الإسباني "يتنمر" على لاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ، معتبراً أن ما يفعله النادي مع لاعب الوسط أمر غير أخلاقي.

وترددت أخبار صحفية حول دفع برشلونة لاعبه الهولندي إلى القبول بعرض مانشستر يونايتد لمعالجة أوضاعه المالية، بينما غاب اللاعب الدولي عن الظهور بشكل أساسي في مباراتي الفريق الوديتين أمام إنتر ميامي الأميركي وريال مدريد الإسباني الأسبوع الفائت.

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وقال نيفيل عبر حسابه على "تويتر": يجب على دي يونغ اتخاذ إجراء قانوني ضد برشلونة وعلى جميع اللاعبين دعمه، فالنادي ينفق الأموال على ضم لاعبين جدد بينما لا يدفع أموال اللاعبين الباقين بشكل كامل وهو أمر غير أخلاقي وخرق للعقود، وعلى اتحاد اللاعبين المحترفين التدخل ووقف هذا التنمر.

وكشف جوان لابورتا رئيس برشلونة أن النادي تلقى عدة عروض من أجل التعاقد مع فرينكي (25 عاماً) لكنه أكد تمسك النادي ببقاء دي يونغ وعزمه الحديث معه لمعرفة خططه المستقبلية.

ويحتاج برشلونة إلى تخفيض فاتورة الأجور لضمان تسجيل الصفقات الجديدة وهي الدنماركي أندرياس كريستينسن والإيفواري فرانك كيسي والبرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.